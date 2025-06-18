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Летние балетные сезоны пройдут на сцене РАМТ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Более 70 спектаклей состоятся в рамках Летних балетных сезонов, которые пройдут на сцене Российского академического молодежного театра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"На сцене столичного Российского академического Молодежного театра (РАМТ) вновь открываются Летние Балетные Сезоны – уже 24-е по счету. В этом году парад классической хореографии начнется 29 июня и продлится до 28 августа: за 61 день будет сыграно 76 спектаклей в сопровождении оркестра", - сообщили в пресс-службе.

В афишу сезонов вошли 15 классических постановок: три балета Петра Чайковского – "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Щелкунчик", "Жизель" Адольфа Адана, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Спартак" Арама Хачатуряна, "Шопениана" Фредерика Шопена, "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова и "Половецкие пляски" Александра Бородина, а также премьерный концерт-спектакль "Гала-балет" – лучшие хореографические фрагменты из всемирно известных балетов, среди которых "Жар-птица" Игоря Стравинского и "Маскарад" Арама Хачатуряна.

На сцену сезонов в этом году выйдут четыре балетных коллектива: два государственных театра – Московский академический музыкальный театр имени Наталии Сац (1 – 6 июля), Театр Касаткиной и Василева (28 июля – 1 августа) и две независимые труппы – Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой.

В пресс-службе отметили, что в год 185-летия со дня рождения П.И.Чайковского первым спектаклем Летних Балетных Сезонов станет "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова: 29 июня его танцует Русский классический театр балета, 1 июля – Театр имени Н.Сац.

Дважды – 2 и 7 июля – труппа Театра имени Н.Сац покажет одноактные балеты. 18, 28 июля и 1 августа Театр классического балета Н.Касаткиной и В.Василева представит свою версию балета Арама Хачатуряна "Спартак", где звучат эксклюзивные фрагменты партитуры композитора, а в хореографию вплетены приемы римского боя.

Труппа Валентина Грищенко покажет "Бахчисарайский фонтан" 8, 16 и 25 июля, 14 августа. Коллектив Анны Нехлюдовой представит "Эсмеральду" 5 и 18 августа и "Баядерку" 6 и 16 августа.

Показы пройдут как в вечернее время, так и днем - в 12:00.

В театре напомнили, что изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих столицу после закрытия театрально-концертного сезона. Однако, большой интерес к ним проявили и российские зрители. За 23 года спектакли проекта посетили более двух миллионов человек.

РАМТ
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