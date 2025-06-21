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Умерла актриса Валентина Талызина

Умерла актриса Валентина Талызина
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР, актриса Валентина Талызина скончалась на 91-м году жизни, сообщили в Театре Моссовета, где служила актриса.

"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", - говорится в сообщении театра.

Актриса сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей.

Талызина снималась, в том числе, в фильмах "Старики-разбойники", "Большая перемена", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гостья из будущего".

"Вся творческая судьба Валентины Илларионовны неразрывно связана с Театром Моссовета, в труппу которого она была принята сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году", - сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

О месте и времени прощания, как уточнили в театре, будет сообщено отдельно.

Хроника 05 января 2019 года – 21 июня 2025 годаУмершие знаменитости
Валентина Талызина театр Моссовета
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