Музей декоративного искусства возглавила бывший министр культуры Тульской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новым директором Всероссийского музея декоративного искусства назначена Татьяна Рыбкина, на этом посту она сменила Елену Титову, возглавлявшую музей более 10 лет, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр в своем телеграм-канале уточнила, что Рыбкина более десяти лет занимала должность министра культуры Тульской области. "При ее участии был возрожден Тульский кремль, построено фондохранилище с реставрационными мастерскими и выставочными залами. Сегодня регион является одним из ведущих музейных центров России", - отметила министр.

Титова возглавляла Всероссийский музей декоративного искусства с 2012 года. Это единственный специализированный художественный федеральный музей, который занимается сбором, хранением, изучением и популяризацией декоративно-прикладного и народного искусства России. Музей создан постановлением правительства РСФСР от 10 февраля 1981 года. Менее чем через пять месяцев - 21 июля 1981 года - была создана первая экспозиция и музей открыл свои двери для посетителей.