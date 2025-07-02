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Заключительные концерты фестиваля "Зарядье" пройдут под открытым небом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - 6 июля завершается III Летний музыкальный фестиваль "Зарядье", его заключительные концерты пройдут под открытым небом – в Большом амфитеатре парка "Зарядье" в Москве.

"Всего в ходе фестиваля состоялось уже более 50 концертов. В них приняли участие ведущие коллективы и звезды классической музыки из России и других стран, среди них - Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Германия, Греция, Камерун, Уругвай, Узбекистан, Швейцария и др.", - сообщил генеральный директор зала "Зарядье" Иван Рудин.

По его словам, впереди - финальная неделя фестиваля, насыщенная такими яркими событиями как Седьмая "Ленинградская" симфония Шостаковича в исполнении Симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева, звездное исполнение оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова с участием Ольги Перетятько, Владислава Сулимского, Алексея Тихомирова и других.

"Заключительным аккордом фестиваля 6 июля станет исполнение знаменитой кантаты "Кармина Бурана" К. Орфа (к 130-летию со дня рождения) Фестивальным симфоническим оркестром и хором Зарядье в амфитеатре парка", - рассказал И-Рудин.

Зарядье
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