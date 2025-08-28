Поиск

Музеи Московского Кремля получили в дар коллекцию художественного серебра

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Коллекция художественного серебра первой XV - начала ХХ веков поступила в дар Музеев Московского Кремля (ММК), сообщила генеральный директор ММК Елена Гагарина.

Она уточнила, что коллекция включает в себя "целый ряд европейских и русских памятников, аналогов которым практически не существует". "Это произведения величайших мастеров серебряного дела, прежде всего Германии - Аугсбург, Нюрнберг; Испании, Португалии, Франции, русские предметы, предметы, которые находились в коллекциях знаменитых коллекционеров XIX века (…) они составят очень важную часть коллекции Музеев Московского Кремля", - добавила Гагарина.

Гагарина сообщила, что коллекцию планируется представить на выставке весной.

