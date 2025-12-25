Ушла из жизни Вера Алентова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ, актриса театра и кино, вдова режиссера Владимира Меньшова Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни, заявили в Театре имени Пушкина, где она служила.

"Случилось большое горе... Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет", - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. Актриса театра, кино и телевидения, лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986).

В 1960 году вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле "Иркутская история". В 1961 году отправилась в Москву, где поступила и в 1965 году окончила актёрский факультет школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького. В 1965 году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

В кино дебютировала в роли учительницы Лидии Фёдоровны в фильме "Дни лётные". Всемирную известность получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, который был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Среди других работ Алентовой в кино - роли в фильмах "Время желаний", "Завтра была война", "Ширли-Мырли" и другие.

Вдова Владимира Меньшова, мать актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой.