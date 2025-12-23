"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Балет "Щелкунчик" Государственного академического Большого театра покажут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"30 и 31 декабря легендарный балет "Щелкунчик" П.И.Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси. Проникнуться новогодним настроением и стать частью особого театрального события в преддверии Нового года можно будет в более чем 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках в трех странах", - говорится в сообщении.

Кроме того, балет можно будет увидеть в премьерном зале столичного киноцентра "Октябрь".

За дирижерским пультом балета, который будет показан в кинотеатрах, будет руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Главные партии исполняют Артем Овчаренко и Елизавета Кокорева.