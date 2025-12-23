Поиск

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Балет "Щелкунчик" Государственного академического Большого театра покажут 30 и 31 декабря в 300 кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"30 и 31 декабря легендарный балет "Щелкунчик" П.И.Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в кинотеатрах России, Узбекистана и Беларуси. Проникнуться новогодним настроением и стать частью особого театрального события в преддверии Нового года можно будет в более чем 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках в трех странах", - говорится в сообщении.

Кроме того, балет можно будет увидеть в премьерном зале столичного киноцентра "Октябрь".

За дирижерским пультом балета, который будет показан в кинотеатрах, будет руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Главные партии исполняют Артем Овчаренко и Елизавета Кокорева.

Большой театр Щелкунчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

 "Щелкунчика" Большого театра покажут в кинотеатрах 30 и 31 декабря

Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

 Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова: русское искусство отменить нельзя

Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

 Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Умер актер Анатолий Лобоцкий

 Умер актер Анатолий Лобоцкий

Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея

Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

 Третьяковка откроет музей в мастерской Эрика Булатова и Олега Васильева

Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

 Умер актер из "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин

Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

 Панно Коровина "Северное сияние" представили в Третьяковке после реставрации

Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

 Моновыставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.

 На торги Московского аукционного дома выставят коллекцию русской живописи с эстимейтом 2,5 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7945 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });