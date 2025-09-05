Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков

Судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о контрабанде наркотиков возбуждено в отношении российской актрисы, прибывшей из-за рубежа с маслом каннабиса, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Аглае Тарасовой.

По данным МВД, в ходе таможенного контроля на "зеленом коридоре" международного зала прилета у девушки было обнаружено "электронное курительное устройство, внутри которого находилось вещество неизвестного происхождения".

"По результатам криминалистического исследования, вещество из курительного устройства признано наркотическим средством - маслом каннабиса массой 0,38 гр.", - уточнили в полиции.

Российская киноактриса Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Известность киноактриса получила благодаря съемкам в фильмах "Лед", "Холоп 2", сериалах "Интерны" и "Беспринципные".