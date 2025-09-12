Поиск

Минкультуры сможет менять возрастную маркировку в прокатных удостоверениях фильмов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ сможет менять возрастной рейтинг фильмов в прокатных удостоверениях для соответствия требованиям действующего законодательства.

Проект приказа министерства, предполагающий изменения порядка выдачи прокатных удостоверений, опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры РФ, согласно изменениям, у ведомства "появилась возможность в инициативном порядке вносить изменения в прокатные удостоверения в целях приведения возрастного рейтинга фильмов в соответствие с требованиями действующего законодательства".

Кроме того, согласно изменениям, перечень случаев, при которых "прокатное удостоверение на фильм не выдается, дополнен наличием в фильме материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, пропагандирующих их отрицание".

В случае принятия документа он вступит в силу с марта 2026 года.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильмы, которые содержат материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно закону, министерство культуры может отказать в выдаче прокатного удостоверения на данном основании.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Минкультуры РФ
