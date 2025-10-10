Произведения Бетховена прозвучат на сцене концертного зала Чайковского в Москве

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье, 12 октября, в день 85-летия Концертного зала имени Чайковского в Москве на его сцене пройдет юбилейный концерт.

Как сообщают организаторы, в программу вечера включены два крупных сочинения Людвига ван Бетховена - Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра.

На сцене выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственный академический русский хор имени Свешникова, Денис Мацуев (фортепиано), Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), а также солисты-певцы.