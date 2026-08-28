В новгородском музее "Витославлицы" туристы научатся обращаться с лошадьми

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Традиционный этнографический праздник, посвященный лошадям, 30 августа состоится в Музее народного деревянного зодчества "Витославлицы", сообщили в Новгородском государственном музее-заповеднике, филиалом которого являются "Витославлицы".

"На празднике "Кто с конем, тот с добром" новгородцам и туристам покажут, как ухаживать за лошадьми, как запрягать их в телегу, как зачищать им копыта", - анонсировал музей.

Дети и взрослые станут участниками древних обрядов и игр, связанных с лошадьми.

Праздник в "Витославлицах" приурочен ко дню святых Флора и Лавра. Они считаются покровителями домашних животных. В прошлом иконы святых Флора и Лавра были в каждой крестьянской семье, поскольку лошади с коровами считались основой крестьянского благополучия.

В День памяти святых Флора и Лавра крестьяне давали лошадям отдохнуть от домашних и полевых работ, купали их, расчесывали гривы и хвосты.

Тот же день считался праздником людей, чьи профессии были связаны с домашней живностью, - кузнецов, конюхов и пастухов.