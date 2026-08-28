"Союзмультфильм" поддерживает создание парка аттракционов в "Москино"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" готова присоединиться к инициативе холдинга "Национальная медиа группа" (НМГ) по созданию парка аттракционов на территории "Москино", сообщили в пресс-службе студии.

Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление - развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка "Москино".

"Мы готовы присоединиться к аналогичной инициативе совместно с "Москино", поделиться опытом и оказать всестороннюю помощь в реализации проекта. Совместными усилиями мы можем создать безопасное, увлекательное и образовательное пространство для семей и детей", - сказали "Интерфаксу" в киностудии.

В "Союзмультфильме" напомнили, что киностудия на протяжении многих лет развивает сеть тематических и мультимедийных парков развлечений в Москве, Казани, горном курорте "Манжерок". Помимо этого, студией подготовлена концепция парка для Благовещенска и Магадана.