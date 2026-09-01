Поиск

"Ночь кино" посетили свыше 810 тыс. зрителей в РФ и еще 64 странах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рекордное число стран-участников и площадок присоединились к прошедшей 29 августа "Ночи кино", сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Одиннадцатая "Ночь кино" побила рекорд по странам-участникам. Сразу 30 государств присоединились к "Ночи кино" впервые, среди них - Австралия и Новая Зеландия. Еще один рекорд - количество площадок: в этом году их было 5,2 тыс. Фильмы посмотрели более 810 тыс. зрителей", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Приуроченная ко Дню российского кино акция прошла во всех 89 регионах России, а также в 64 зарубежных странах, включая СНГ, БРИКС, Азию, Европу, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку.

В программу показов вошли военные драмы "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейные картины "Буратино" и "Чебурашка 2".

"Очень важно, что количество площадок проведения "Ночи кино", а также охват участников и зрительской аудитории с каждым годом только увеличивается. Это свидетельствует о развитии отечественного кинематографа. Наши фильмы ценят не только в России, но и за рубежом", - отметила министр.

Минкультуры РФ Ольга Любимова Ночь кино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

 Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

 Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

Умерла японская художница Яёи Кусама

 Умерла японская художница Яёи Кусама

"Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

 "Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

 Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

 Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

 Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса

 Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса

Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

 Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

Российские археологи обнаружили в окрестностях Суздаля редкую гробницу X века

 Российские археологи обнаружили в окрестностях Суздаля редкую гробницу X века
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11489 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3616 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов