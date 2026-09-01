"Ночь кино" посетили свыше 810 тыс. зрителей в РФ и еще 64 странах

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рекордное число стран-участников и площадок присоединились к прошедшей 29 августа "Ночи кино", сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Одиннадцатая "Ночь кино" побила рекорд по странам-участникам. Сразу 30 государств присоединились к "Ночи кино" впервые, среди них - Австралия и Новая Зеландия. Еще один рекорд - количество площадок: в этом году их было 5,2 тыс. Фильмы посмотрели более 810 тыс. зрителей", - написала Любимова в своем канале в Мах.

Приуроченная ко Дню российского кино акция прошла во всех 89 регионах России, а также в 64 зарубежных странах, включая СНГ, БРИКС, Азию, Европу, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку.

В программу показов вошли военные драмы "Ангелы Ладоги" и "Малыш", а также семейные картины "Буратино" и "Чебурашка 2".

"Очень важно, что количество площадок проведения "Ночи кино", а также охват участников и зрительской аудитории с каждым годом только увеличивается. Это свидетельствует о развитии отечественного кинематографа. Наши фильмы ценят не только в России, но и за рубежом", - отметила министр.