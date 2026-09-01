Пушкинский музей на Волхонке и Музей Востока закрыты по техническим причинам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пушкинский музей на Волхонке и Музей Востока в Москве сообщили о временном закрытии во вторник по техническим причинам.



"По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока не известно. Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены", - говорится в сообщении ГМИИ имени А.С. Пушкина.



Аналогичное сообщение выпустил Музей Востока.



"По техническим и независящим от нас причинам главное здание музея (Никитский бульвар, 12а) закрыто ориентировочно до 13:00. Средства за все купленные электронные билеты будут возвращены автоматически в течение 10 дней", - говорится в сообщении.