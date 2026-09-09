Свыше 80 тыс. зрителей посетили юбилейную выставку "Союзмультфильма" в рамках тура

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Путешествующую выставку, приуроченную к 90-летию "Союзмультфильма", посетили более 80 тыс. зрителей в семи городах России с начала лета, сообщили в пресс-службе киностудии.

"Интерактивная выставка "Фабрика чудес", приуроченная к 90-летию киностудии "Союзмультфильм", успешно завершила свой первый тур по городам России. За время путешествия проект собрал более 80 тыс. посетителей", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Юбилейная выставка стартовала 15 июня в Москве, после чего отправилась в турне из шести городов - Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В каждой точке "Фабрика чудес" устраивала показы культовых мультфильмов и проводила тематические активности для всей семьи.

"90-летний юбилей "Союзмультфильма" - яркая и значимая дата, и мы хотели, чтобы как можно больше россиян могли присоединиться к этому большому празднику и узнать больше о магии создания мультфильмов - именно поэтому выставку было решено сделать бесплатной", - отметила председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, киностудия уже разрабатывает следующий выставочный тур.