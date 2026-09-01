Поиск

Работа выставки в филиале "Росизо" на Китай-городе остановлена по техническим причинам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" сообщил о приостановке по техническим причинам работы одной из своих выставок в районе Китай-города в Москве.

Это уже третий музей, приостановивший работу по техническим причинам во вторник. Также закрыты для посещения Пушкинский музей и Музей Востока.

"С 1 сентября выставка "Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х" временно не работает по техническим причинам. Сведения о дате возобновления работы выставки будут опубликованы дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Данная выставка, по данным "Росизо", открылась 21 августа на Петроверигском переулке.

В пресс-службе рекомендовали посетителям оформить возвраты на купленные ранее билеты на официальном сайте.

РОСИЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

 Бернем переадресовал Британскому музею вопрос о возвращении Греции мраморов Элгина

Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

 Московский губернский театр интегрирован во МХАТ имени Горького

Умерла японская художница Яёи Кусама

 Умерла японская художница Яёи Кусама

"Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

 "Газпром Арена" заявила, что не планировала проведение концерта Канье Уэста

Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

 Европол отметил ужесточение способов кражи произведений искусства

Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

 Новый "Человек-паук" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

 Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения

Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса

 Власти Бразилии нашли восемь украденных отпечатков из "джазовой" серии Матисса

Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

 Исполняющим обязанности ректора МГИК назначена Софья Митрофанова

Российские археологи обнаружили в окрестностях Суздаля редкую гробницу X века

 Российские археологи обнаружили в окрестностях Суздаля редкую гробницу X века
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов