Работа выставки в филиале "Росизо" на Китай-городе остановлена по техническим причинам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музейно-выставочный центр "Росизо" сообщил о приостановке по техническим причинам работы одной из своих выставок в районе Китай-города в Москве.

Это уже третий музей, приостановивший работу по техническим причинам во вторник. Также закрыты для посещения Пушкинский музей и Музей Востока.

"С 1 сентября выставка "Искусство за закрытыми дверями. Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х" временно не работает по техническим причинам. Сведения о дате возобновления работы выставки будут опубликованы дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Данная выставка, по данным "Росизо", открылась 21 августа на Петроверигском переулке.

В пресс-службе рекомендовали посетителям оформить возвраты на купленные ранее билеты на официальном сайте.