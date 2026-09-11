В Петербурге хотят привлекать туристов на маршруты из кино и сериалов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Петербург нуждается в систематизации подхода к туристическим предложениям и маршрутам по местам съемок отечественных фильмов и сериалов, считает глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"По данным туристических платформ, каждый второй путешественник хотел бы отправиться в поездку по следам любимых героев. Петербург стабильно входит в топ-3 направлений для такого отдыха. Однако главная проблема сегодня - отсутствие единого реестра предложений и системного подхода", - цитирует пресс-служба комитета выступление Панкевича на форуме "Мой Бизнес Forum 2026".

Он добавил, что власти Петербурга считают киномаршруты, литературный, музыкальный туризм и другие "нишевые направления" одними из самых перспективных, однако развитию мешает фрагментированность рынка: на текущий момент существуют отдельные экскурсии, но у туриста нет удобной платформы для планирования.

Уточняется, что участники дискуссии сошлись во мнении, что современный зритель вдохновляется не только советской классикой, но и громкими премьерами последних лет: до 50% туристов форсируют или меняют свои планы на отдых под влиянием просмотренных фильмов и сериалов.

"Мой Бизнес Forum 2026" состоялся 9-10 сентября в Петербурге. Организаторами выступили правительство Петербурга и Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга при поддержке министерства экономического развития РФ.