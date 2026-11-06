Народный артист РФ Юрий Каюров умер на 100-м году жизни

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Государственный академический Малый театр России сообщил о смерти народного артиста РФ Юрия Каюрова, известного ролью Владимира Ленина в фильме "В начале века".

"Только что в Малый театр пришла очень грустная новость – не стало всеми любимого народного артиста России Юрия Каюрова. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания, уточнили в театре, сообщат позднее.

Народный артист РФ, лауреат Государственных премий СССР и России Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце, окончил Ленинградский государственный театральный институт им. А.Н. Островского и в том же 1952 году дебютировал в Саратовском драматическом театре им. К.Маркса. За 15 лет работы в Саратове сыграл множество ролей, среди которых особо выделяются Незнамов и Карандышев в пьесах А.Н.Островского "Без вины виноватые" и "Бесприданница", а также Ведерников и Марат ("Годы странствий", "Марат" А.Н.Арбузова), Алексей в "Оптимистической трагедии" Вс.Вишневского, Михаил Зыков в "Зыковых" М.Горького.

В 1961 году Юрий Каюров впервые сыграл ставшую знаковой в его творческой биографии роль Владимира Ленина в фильме режиссёра Анатолия Рыбакова "В начале века". В общей сложности артист сыграл вождя мирового пролетариата 18 раз – в 16 фильмах и двух спектаклях.

В 1967 году Каюрова пригласили в Малый театр на роль вождя в спектакль "Джон Рид", поставленный к 50-летию Октябрьской революции. За десятилетия работы на старейшей драматической сцене артист исполнил 25 ролей.

Начиная с 1961 года Юрий Каюров активно снимался в кино – на его счету участие в десятках фильмов и сериалов, в числе которых "Сквозь ледяную мглу", "Шестое июля", "Кремлёвские куранты", "Долгие проводы", "Инженер Прончатов", "Пламя", "Хождение по мукам", "Пропавшая экспедиция", "Вдовы", "Золотая речка", "Огненный мост", "И это всё о нём", "Маршал революции", "Моя Анфиса", "Белый снег России", "Главный конструктор", "Государственная граница", "Ночное происшествие", "Ленин в Париже", "Говорит Москва", "Дело Сухово-Кобылина", "Петербургские тайны", "Романовы. Венценосная семья" и "Ключи от смерти".