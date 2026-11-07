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Дни культуры РФ в Туркмении запланированы на 2027 год

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Проведение Дней культуры России в Туркмении запланировано на следующий год, сообщил журналистам замминистра культуры РФ Андрей Малышев в кулуарах 41-го заседания Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в Ашхабаде.

"Только что с успехом прошли Дни культуры Туркменистана в России. Мы рассчитываем, что в следующем году пройдут Дни культуры России в Туркменистане. Месяц пока уточняется, но настрой есть", - цитирует Малышева электронное издание Turkmenportal.

По его словам, с министром культуры Туркменистана Гурбанмыратом Мырадалыевым обсуждалось проведение Дней культуры России в Ашхабаде и, возможно, в других городах. Детали предстоит определить.

Малышев добавил, что стороны продолжат обмены между театрами, музеями, библиотеками и в других сферах культуры и искусства.

Туркмения Туркменистан
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