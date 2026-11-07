Машков выразил соболезнования в связи с кончиной Федосеевой-Шукшиной

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"От имени Союза театральных деятелей России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллективу театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", дочерям Марии и Ольге, родным и друзьям в связи с уходом из жизни народной артистки РСФСР Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной", - заявил Машков, которого процитировал в субботу сайт СТД.

"Ученица Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, она еще до окончания ВГИКа стала известна зрителям. Особенно полно ее дарование раскрылось в картинах Василия Шукшина", - отметил Машков.

"Лидия Николаевна обладала редким актерским талантом. За годы работы она сыграла десятки ролей. И на сцене, и в кино ей удавалось так тонко передать характер и внутренний мир своих героинь, что зрители узнавали в них современниц, которых встречали и в жизни. Почти 20 лет Лидия Николаевна служила в Театре-студии киноактера, историю которого сегодня продолжает коллектив "Мастерской "12" Никиты Михалкова", - сказал Машков.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни, сообщила ранее в субботу ее дочь. Ее планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.