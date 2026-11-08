Выставка "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук" откроется в "Зарядье"
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 4 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется экспозиция "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Выставка познакомит посетителей с творчеством двух признанных мастеров авангардного искусства начала ХХ века. Ее приурочат к 160-летию со дня рождения Василия Кандинского", - цитирует Сергунину пресс-служба столичного департамента культуры.
Выставка продлится до мая 2027 года и станет частью цикла масштабных международных и национальных выставочных проектов столичного департамента культуры.
На ней будут представлены известные картины художника, среди которых "Всадник. Георгий Победоносец", "Зимний день. Смоленский бульвар", "Беспредметное", отметила Сергунина.
Кроме того, гости смогут узнать о том, как Александр Скрябин создавал свою симфоническую поэму "Прометей", прочитать архивные записи и увидеть его личные вещи. В следующем году будет отмечаться 155-летие со дня рождения знаменитого композитора.
Важными элементами экспозиции будут мультимедийные инсталляции и интерактивные решения. Например, благодаря им желающие услышат, как звучат произведения Василия Кандинского в исполнении современных композиторов и искусственного интеллекта, сообщила вице-мэр.
Цикл международных и национальных межмузейных проектов стартовал в 2025 году.
Экспонаты для выставки привезут из разных регионов России. Их предоставят Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, а также частные коллекционеры.