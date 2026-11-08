Выставка "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук" откроется в "Зарядье"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 4 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется экспозиция "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Выставка познакомит посетителей с творчеством двух признанных мастеров авангардного искусства начала ХХ века. Ее приурочат к 160-летию со дня рождения Василия Кандинского", - цитирует Сергунину пресс-служба столичного департамента культуры.

Выставка продлится до мая 2027 года и станет частью цикла масштабных международных и национальных выставочных проектов столичного департамента культуры.

На ней будут представлены известные картины художника, среди которых "Всадник. Георгий Победоносец", "Зимний день. Смоленский бульвар", "Беспредметное", отметила Сергунина.

Кроме того, гости смогут узнать о том, как Александр Скрябин создавал свою симфоническую поэму "Прометей", прочитать архивные записи и увидеть его личные вещи. В следующем году будет отмечаться 155-летие со дня рождения знаменитого композитора.

Важными элементами экспозиции будут мультимедийные инсталляции и интерактивные решения. Например, благодаря им желающие услышат, как звучат произведения Василия Кандинского в исполнении современных композиторов и искусственного интеллекта, сообщила вице-мэр.

Цикл международных и национальных межмузейных проектов стартовал в 2025 году.