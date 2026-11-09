Поиск

Выставка художника Льва Бакста открывается в Третьяковке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея представила 9 ноября выставку к 160-летию со дня рождения театрального художника и книжного графика начала XX века Льва Бакста, сообщили в пресс-службе департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России.

"Экспозиция объединила предметы из более чем десяти российских собраний, в том числе из коллекций Третьяковской галереи, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Бахрушинского театрального музея, ГМИИ им. Пушкина, а также Исторического, Русского и Литературного музеев. Это живописные и графические произведения, эскизы декораций и костюмов, рисунки для тканей и проекты интерьеров, фотографии, документы и архивные материалы", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным департамента, проект раскрывает принцип творчества Бакста: "В искусстве нет жесткой границы между произведением живописи, театральным костюмом и декоративным предметом", а его наследие позволяет проследить, как творческие поиски одного мастера могут повлиять на развитие театра, моды и дизайна и стать частью мировой культуры.

"Выставка рассказывает о жизни мастера в России, Европе и Америке и отражает основные вехи его творческого пути: от ранних художественных поисков и участия в объединении "Мир искусства" до международного признания и работы в театре", - отметили в пресс-службе.

Благодаря экспозиции посетители узнают, как художник соединил интерес к наследию древних цивилизаций с новаторскими решениями своего времени и создал собственный художественный язык, изменив представления о возможностях сценографии и театрального костюма.

"Особое внимание также уделено парижскому периоду, который принес Баксту международное признание. Его театральные работы для "Русских сезонов" отличались выразительным цветом, смелыми сочетаниями орнаментов и пластической свободой костюма. Обращаясь к искусству архаической Греции, Древнего Египта, Средней Азии, Индии и Сиама, художник создавал собственную интерпретацию исторических и восточных мотивов. Его сценические решения вышли за пределы театра, повлияв на европейскую моду и декоративное искусство", - отметили в департаменте.

Выставка будет открыта для посетителей Инженерного корпуса галереи с 10 ноября 2026 года по 18 апреля 2027 года.

Третьяковская галерея Лев Бакст
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Союз кинематографистов сообщил о похоронах Федосеевой-Шукшиной 11 ноября

Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

 Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Омск получил статус "Новогодняя столица России" сезона 2027-2028 годов

 Омск получил статус "Новогодняя столица России" сезона 2027-2028 годов

Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

 Pink Floyd анонсировала юбилейное переиздание Animals с архивными записями

Назначена новый директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы

Победителей литературной премии "Большая книга" объявят 8 декабря

 Победителей литературной премии "Большая книга" объявят 8 декабря

Книга об Александре Македонском стала лауреатом британской премии нон-фикшн

 Книга об Александре Македонском стала лауреатом британской премии нон-фикшн

Хабенский допустил слияние МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького в будущем

 Хабенский допустил слияние МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького в будущем

Эрмитаж в 2027 году представит 39 выставок

В России будут ежегодно проводить опрос об уровне распространения традиционных ценностей

 В России будут ежегодно проводить опрос об уровне распространения традиционных ценностей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4109 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12857 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов