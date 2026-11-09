Выставка художника Льва Бакста открывается в Третьяковке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея представила 9 ноября выставку к 160-летию со дня рождения театрального художника и книжного графика начала XX века Льва Бакста, сообщили в пресс-службе департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России.

"Экспозиция объединила предметы из более чем десяти российских собраний, в том числе из коллекций Третьяковской галереи, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Бахрушинского театрального музея, ГМИИ им. Пушкина, а также Исторического, Русского и Литературного музеев. Это живописные и графические произведения, эскизы декораций и костюмов, рисунки для тканей и проекты интерьеров, фотографии, документы и архивные материалы", - сказали журналистам в пресс-службе.

По данным департамента, проект раскрывает принцип творчества Бакста: "В искусстве нет жесткой границы между произведением живописи, театральным костюмом и декоративным предметом", а его наследие позволяет проследить, как творческие поиски одного мастера могут повлиять на развитие театра, моды и дизайна и стать частью мировой культуры.

"Выставка рассказывает о жизни мастера в России, Европе и Америке и отражает основные вехи его творческого пути: от ранних художественных поисков и участия в объединении "Мир искусства" до международного признания и работы в театре", - отметили в пресс-службе.

Благодаря экспозиции посетители узнают, как художник соединил интерес к наследию древних цивилизаций с новаторскими решениями своего времени и создал собственный художественный язык, изменив представления о возможностях сценографии и театрального костюма.

"Особое внимание также уделено парижскому периоду, который принес Баксту международное признание. Его театральные работы для "Русских сезонов" отличались выразительным цветом, смелыми сочетаниями орнаментов и пластической свободой костюма. Обращаясь к искусству архаической Греции, Древнего Египта, Средней Азии, Индии и Сиама, художник создавал собственную интерпретацию исторических и восточных мотивов. Его сценические решения вышли за пределы театра, повлияв на европейскую моду и декоративное искусство", - отметили в департаменте.

Выставка будет открыта для посетителей Инженерного корпуса галереи с 10 ноября 2026 года по 18 апреля 2027 года.