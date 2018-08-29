Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На итальянском острове Лидо в среду открывается старейший международный киносмотр, 75-й Венецианский фестиваль.

Открывать фестиваль будет картина "Человек на Луне" режиссера Дэмьена Шазелла. Он снял байопик про Нила Армстронга, главную роль в картине исполнил Райан Гослинг. Лента расскажет не только и не столько о первом полете на Луну, но о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Шазелл ранее уже представлял в Венеции свою работу "Ла-Ла-Лэнд", за которую удостоится "Оскара".

Всего в основном конкурсе 21 фильм. В состязании участвуют картины из США, Италии, Франции, Мексики, Германии, Норвегии, Великобритании, Австралии, Венгрии, Японии. Свои проекты представят Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, братья Коэн, Лука Гуаданьино, Пол Гринграсс и другие.

Среди них "Суспирия" Луки Гуаданьино - ремейк одноименный картины 1976 году Дарио Ардженто. Это картина о талантливой американской балерине, которая приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, а также русский хореограф, танцовщица и актриса Елена Фокина. Над саундтреком к картине работал лидер рок-группы Radiohead Том Йорк.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос привезет в Венецию "Фаворитку" - полную дворцовых интриг историю о дворе английской королевы Анны в начале XVIII века с Оливией Коулман, Эммой Стоун и Рейчел Вайс.

Другим историческим эпосом станет "Петерлоо" Майка Ли к 200-летию так называемой Манчестерской бойни, или "бойни при Петерлоо". История расскажет о столкновении между британскими властями и демонстрантами, которые требовали всеобщего избирательного права.

Погружение в историю, но по другую сторону океана, продолжит приключенческая комедия вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" с Джоном Райли, Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом. А за "музыкальную" составляющую будет отвечать "Голос люкс" Брейди Корбета. Фильм расскажет про поп-звезду нелегкой судьбы (Натали Портман). Компанию ей составят Джуд Лоу и Стейси Мартин.

Кроме этого, в конкурсе заявлены "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн, "22 июля" Пола Гринграсса, "Гора" Рика Элверсона, "Двойные жизни" Оливье Ассаяса и другие.

Россия на фестивале

Российских картин в основном конкурсе нет, но фильм отечественных кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" вошел в программу "Горизонты" (в ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа).

Картина - драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. На этапе создания лента получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.

Среди других лент на фестивале, которые так или иначе связаны с Россией, - "Процесс" Сергея Лозницы и "Акварела" Виктора Косаковского. Они представлены в документальной программе кинофестиваля. "Процесс" расскажет о политических процессах при Иосифе Сталине в 1930-х годах, а "Акварела" являет собой кинематографическое исследование водной стихии.

Российский кинематограф неоднократно отмечался призами в Венеции. В частности, во время постсоветского периода отечественные режиссёры дважды становилось обладателями главного приза Венеции - "Золотого льва". В 2003 его получил Андрей Звягинцев за ленту "Возвращение". В 2011 году лауреатом "Золотого льва" стал Александр Сокуров за фильм "Фауст". Помимо этого, в 1961 году обладателем "Золотого льва" стал Андрей Тарковский за картину "Иваново детство", в 1991 году - Никита Михалков за ленту "Урга - территория любви".

Про фестиваль

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва".

Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября.