Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка
Культура

Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На итальянском острове Лидо в среду открывается старейший международный киносмотр, 75-й Венецианский фестиваль.

Открывать фестиваль будет картина "Человек на Луне" режиссера Дэмьена Шазелла. Он снял байопик про Нила Армстронга, главную роль в картине исполнил Райан Гослинг. Лента расскажет не только и не столько о первом полете на Луну, но о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Шазелл ранее уже представлял в Венеции свою работу "Ла-Ла-Лэнд", за которую удостоится "Оскара".

Всего в основном конкурсе 21 фильм. В состязании участвуют картины из США, Италии, Франции, Мексики, Германии, Норвегии, Великобритании, Австралии, Венгрии, Японии. Свои проекты представят Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, братья Коэн, Лука Гуаданьино, Пол Гринграсс и другие.

Среди них "Суспирия" Луки Гуаданьино - ремейк одноименный картины 1976 году Дарио Ардженто. Это картина о талантливой американской балерине, которая приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, а также русский хореограф, танцовщица и актриса Елена Фокина. Над саундтреком к картине работал лидер рок-группы Radiohead Том Йорк.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос привезет в Венецию "Фаворитку" - полную дворцовых интриг историю о дворе английской королевы Анны в начале XVIII века с Оливией Коулман, Эммой Стоун и Рейчел Вайс.

Другим историческим эпосом станет "Петерлоо" Майка Ли к 200-летию так называемой Манчестерской бойни, или "бойни при Петерлоо". История расскажет о столкновении между британскими властями и демонстрантами, которые требовали всеобщего избирательного права.

Погружение в историю, но по другую сторону океана, продолжит приключенческая комедия вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" с Джоном Райли, Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом. А за "музыкальную" составляющую будет отвечать "Голос люкс" Брейди Корбета. Фильм расскажет про поп-звезду нелегкой судьбы (Натали Портман). Компанию ей составят Джуд Лоу и Стейси Мартин.

Кроме этого, в конкурсе заявлены "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн, "22 июля" Пола Гринграсса, "Гора" Рика Элверсона, "Двойные жизни" Оливье Ассаяса и другие.

Россия на фестивале

Российских картин в основном конкурсе нет, но фильм отечественных кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" вошел в программу "Горизонты" (в ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа).

Картина - драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. На этапе создания лента получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.

Среди других лент на фестивале, которые так или иначе связаны с Россией, - "Процесс" Сергея Лозницы и "Акварела" Виктора Косаковского. Они представлены в документальной программе кинофестиваля. "Процесс" расскажет о политических процессах при Иосифе Сталине в 1930-х годах, а "Акварела" являет собой кинематографическое исследование водной стихии.

Российский кинематограф неоднократно отмечался призами в Венеции. В частности, во время постсоветского периода отечественные режиссёры дважды становилось обладателями главного приза Венеции - "Золотого льва". В 2003 его получил Андрей Звягинцев за ленту "Возвращение". В 2011 году лауреатом "Золотого льва" стал Александр Сокуров за фильм "Фауст". Помимо этого, в 1961 году обладателем "Золотого льва" стал Андрей Тарковский за картину "Иваново детство", в 1991 году - Никита Михалков за ленту "Урга - территория любви".

Про фестиваль

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, Специальный приз жюри.

По регламенту "Кубок Вольпи" не может быть вручен актеру или актрисе, сыгравшим в фильме, получившем "Золотого льва".

Современные правила фестиваля не разрешают делить премии между несколькими фильмами.

Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним судить картины будут оценивать актриса Наоми Уоттс, актёр и режиссёр Кристоф Вальц, режиссёр, актёр и сценарист Тайка Вайтити, режиссёр и сценарист Паоло Дженовезе, режиссёр, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Венецианский кинофестиваль

Новости по теме

Культура
Родственники певца Принса подадут в суд на его врачаРодственники певца Принса подадут в суд на его врача
Семья музыканта недовольна лечением семейного доктораПодробнее
 "Днюха": самый пьющий день"Днюха": самый пьющий день
В российский прокат вышла десктоп-комедия Романа Каримова про тяжелые последствия безудержного весельяПодробнее
 Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточноКинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточно
После ремонта кинотеатр на Котельнической набережной в Москве обрел вывеску по образцу 1966 годаПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В топ-3 вошли две российские лентыПодробнее
Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращенииОбвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращении
Активистка #MeToo Азия Ардженто заплатила $380 тысяч актеру Джимми Беннету за молчание о домогательствахПодробнее
 Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавреУченые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре
В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалыПодробнее
 "Королева соула" Арета Франклин скончалась в США"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США
Певица скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизниПодробнее
 Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября
Худрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десяткаВ РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Киевское "Динамо" не смогло пройти "Аякс" в ЛЧ и сыграет в Лиге Европы

Власти Пуэрто-Рико подтвердили гибель почти 3 тысяч человек от урагана "Мария"

Венецианский кинофестиваль откроется в среду картиной о первом человеке на Луне

В пригороде Ростова-на-Дону возник крупный природный пожар

Военные РФ сообщили о большом грузе химоружия, полученном боевиками в Идлибе

США призвали Россию объяснить Сирии недопустимость применения химоружия

ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии

ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииЖизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действия Подробнее

Турецкий пилот впервые поднялся в небо на американском истребителе F-35

В НАТО подтвердили наращивание Россией военно-морской группировки у берегов Сирии

Международные организации обеспокоились положением правозащитников в Чечне

Что произошло за день: вторник, 28 августа

Путин готовит выступления о пенсионной реформе, Telegram меняет политику конфиденциальности, а Роскомнадзор грозит "Яндексу" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru