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Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят семь фильмов, в том числе завершающая часть мистической франшизы "Гоголь" и мелодрама "Как женить холостяка". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 502 упоминаниями в текущем месяце занял фильм "Гоголь. Страшная месть" режиссера Егора Баранова. Согласно сюжету, в окрестностях села Диканька появляется нечисть в виде Чёрного Всадника, жертвами которой становятся молодые девушки. Писарю Николаю Гоголю (Александр Петров) предстоит разбить злые чары, чтобы спасти свою возлюбленную Лизу. Неожиданно на помощь герою приходит сыщик Гуро (Олег Меньшиков), которого ранее все считали мертвым.

На второй строчке рейтинга фильм "Как женить холостяка" (236 упоминаний) режиссера Виктора Левина с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях. В центре сюжета убежденный холостяк Фрэнк и одинокая красавица Линдси, которые приглашены на одну и ту же свадьбу. По счастливой случайности герои везде оказываются вместе – в самолете, в такси, в отеле и на самом торжестве. Несмотря на то, что сначала Фрэнк и Линдси испытывают друг к другу неприязнь, они могут стать хорошей парой.

На третьем месте фантастический фильм легендарного американского режиссера Стэнли Кубрика – "2001 год: Космическая одиссея" (118 упоминаний). Премьера картины состоялась 50 лет назад, а в этом году ее перевыпустили в формате IMAX. Согласно сюжету, экипаж космического корабля Discovery с капитаном Дэйвом Боуманом (Кир Дулли), которым управляет искусственный интеллект HALL 9000, исследуют район галактики и пытаются понять, зачем инопланетяне наблюдают за Землей.

На четвертой строчке драма "Нас не догонят" (101 упоминание) – дебют французского режиссера Мари Монж. Картина в этом году стала лауреатом "Золотой камеры" на Каннском фестивале. Жизнь героини фильма официантки Эллы (Стэйси Мартин) сильно изменилась после встречи с привлекательным Абелем (Тахар Рахим), который увлекается азартными играми. Герои попадают в обманчивый мир подпольных парижских казино, в котором господствует адреналин и жажда денег.

Пятое место с 77 упоминаниями занял хоррор "Выжившие" - еще один дебют, на этот раз французского режиссера Матье Тюри. В основе сюжета история девушки Джулиетт (Бриттани Эшворт), которая пытается выжить в постапокалиптическом мире. Героине предстоит встретиться с загадочными существами-монстрами, которых называют "выжившими".

Менее 50 раз в СМИ упоминалась комедия "Из Неаполя с любовью" о первой любви мальчика Чиро, разобраться в первых чувствах которому помогает школьный психолог Томмазо. Завершает рейтинг фильм ужасов "Проклятие: Кукла ведьмы", у героини которого исчезает дочь, инцидент может быть связан с ужасной куклой, в которой обитает дух ведьмы.

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Теги: кино
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