Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят двенадцать фильмов, в том числе отечественная драма "История одного назначения" и боевик "Кин". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 704 упоминаниями за август-сентябрь текущего года заняла картина "История одного назначения" режиссера Авдотьи Смирновой, основанная на реальных событиях из жизни писателя Льва Толстого. Согласно сюжету, молодой либерал Григорий Колокольцев (Алексей Смирнов) и граф Толстой (Евгений Харитонов) встают на защиту писаря Василия Шабунина (Филипп Гуревич), совершившего отчаянный поступок. В результате сложносочиненной интриги писарь ударил офицера ладонью по лицу, – для тех времен серьезное преступление, за которое грозил трибунал и казнь.

На втором месте боевик "Кин" (565 упоминаний) Джонатана Бэйкера и Джоша Бэйкера о школьнике Илае (Майлс Труитт), который находит инопланетное оружие. Герою предстоит не только спасти вышедшего из тюрьмы брата (Джейк Рейнор) от гангстеров, но и весь мир от армии пришельцев.

Третью строчку рейтинга с 552 упоминаниями занял фильм "Похищенные сокровища Европы" режиссера Клаудио Поли, название которого в оригинале звучит как "Гитлер против Пикассо и других". Прокатное удостоверение фильму было выдано после дополнительной экспертизы, так как в картине присутствует свастика. В фильме рассказывается о кампании нацистских властей против художников, таких как Гоген, Пикассо, Шагал, Сезанн, чье творчество относилось к "дегенеративному искусству".

Четвертое место с 334 упоминаниями занял документальный фильм-расследование "После лета" Кирилла Серебренникова. Картина представляет собой послесловие к фильму "Лето", которое раскрывает его "художественный вымысел". Исполнитель роли "Скептика" Александр Кузнецов разговаривает с очевидцами описанных в фильме событий: Натальей Науменко, Артемием Троицким, Игорем Петровским, Севой Новгородцевым и Андреем Тропилло.

На пятом месте боевик "Великий уравнитель 2" (305 упоминаний) режиссера Антуана Фукуа. Согласно сюжету, бывший агент ЦРУ Роберт МакКолл (Дензел Вашингтон) вершит правосудие собственными силами вместе с коллегой Сьюзан Пламмер. Однажды одна из операций Сьюзан заканчивается трагедией, в случайность которой не верит Роберт. Теперь герою предстоит найти виновных в смерти коллеги и заставить их понести наказание.

На шестой строчке комедия "Клуб "Школа" (196 упоминаний) режиссера Кайла Райдаута. В фильме рассказывается история подростка Лиама (Дэниел Доэни), находящегося на домашнем обучении, которому пришла идея пойти учиться в обычную школу.

Седьмую строчку рейтинга занял триллер "Темные отражения" (195 упоминаний) режиссера Дженнифер Ю – экранизация одноименного романа Александры Брэкен. Согласно сюжету, большинство детей на планете умирает из-за неизвестной болезни, а выжившие обладают экстраординарными способностями. В целях безопасности правительство запирает таких детей в специальные лагеря. Однажды девочке с суперсособностями Руби (Амандла Стенберг) удается сбежать и примкнуть к нескольким подросткам, которые ищут себе подобных. На восьмом месте японское аниме "Тайная жизнь пингвинов" (116 упоминаний) режиссера Хироясу Исида. Герой мультфильма мальчик Аояма решил узнать, откуда в его городе появились настоящие пингвины.

Менее 50 раз в СМИ упоминался приключенческий фильм "Белль и Себастьян: Друзья навек" (43 упоминания) о мальчике Себастьяне, который пустился в погоню за похитителем его лучших друзей - четвероногих питомцев. 37 раз упоминался триллер "Мара. Пожиратель снов" о криминальном психологе Кейт Фуллер, которая расследует дело об убитом во сне мужчине. Психолог подозревает в убийстве мифического демона, о котором узнает в ходе расследования. 19 упоминаний собрала индийская комедия "Я - препод" о Наине Матур, которая страдает синдромом Туретта и мечтает стать учителем. Завершает рейтинг документальный фильм "Сальвадор Дали: В поисках бессмертия" (11 упоминаний) о известном сюрреалисте и его жене и музе Галу.