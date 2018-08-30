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Прощание с Кобзоном пройдет в воскресенье в Концертном зале им. Чайковского

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского, сообщили "Интерфаксу" в Московской филармонии.

"Прощание пройдёт 2 сентября, в зале имени Чайковского. Скорее всего в 10 или 11:00", - сказали в пресс-службе филармонии в четверг.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни.

Источник в столичной мэрии ранее сообщал, что певец будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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