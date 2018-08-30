Прощание с Кобзоном пройдет в воскресенье в Концертном зале им. Чайковского

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского, сообщили "Интерфаксу" в Московской филармонии.

"Прощание пройдёт 2 сентября, в зале имени Чайковского. Скорее всего в 10 или 11:00", - сказали в пресс-службе филармонии в четверг.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни.

Источник в столичной мэрии ранее сообщал, что певец будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью.