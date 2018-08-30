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Москва

Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье

Есть обновление от 16:28

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в московской мэрии.

"Быть похороненным рядом с матерью - такова была воля Иосифа Кобзона", - сказал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что прощание с Кобзоном состоится 2 сентября.

"Прощание с нашим коллегой, певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Время и место проведения церемонии пока уточняется", - сказала Казакова "Интерфаксу" в четверг.

Она добавила, что этот вопрос согласовывается с родственниками Кобзона.

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Народный артист СССР (1987), советский и российский эстрадный певец, педагог, политик и бизнесмен Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал), в 1975 году - Университет марксизма-ленинизма МГК КПСС.

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре. С 1959 года - солист Всесоюзного радио, солист-вокалист Госконцерта, затем - Москонцерта.

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша). С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

В репертуаре певца были песни, созданные Исааком Дунаевским, Матвеем Блантером, братьями Покрасс, Василием Соловьевым-Седым, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом, Серафимом Туликовым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым и другими композиторами.

Кобзон избирался народным депутатом СССР, депутатом Госдумы нескольких созывов. Член партии "Единая Россия" с 2003 года, Герой труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней, орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Народный артист СССР был срочно госпитализирован.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание. В 2009 году ему была сделана операция.

В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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