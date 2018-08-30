Эпоха Кобзона

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В четверг, 30 августа стало известно о смерти народного артиста СССР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона в возрасте 80 лет.

На протяжении многих лет певец боролся с онкологией. Опухоль у него была обнаружена в 2004 году, и в дальнейшем он перенес несколько операций. В июле 2018 года стало известно, что Кобзона госпитализировали, в начале августа он был выписан из больницы.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. Выступать со сцены он начал еще в годы учебы в Днепропетровском горном техникуме, а в годы армейской службы был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Его учителем в конце 1950-х стал руководитель хора Днепропетровского дворца студентов Леонид Терещенко.

Одной из первых песен, с которыми начал выступать Кобзон, стала "Куба - любовь моя", написанная Александрой Пахмутовой к приезду Фиделя Кастро.

Настоящую известность молодому певцу принесла лирическая песня "А у нас во дворе", которая появилась в эфире в 1962 году.

В творчестве Кобзона, родившегося незадолго до начала Великой Отечественной войны, особое место занимали патриотические песни о судьбах ее участников. Одной самых известных в его репертуаре стала песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова, которая первоначально была записана в исполнении Марка Бернеса.

В песне "Баллада о красках" из уст Кобзона прозвучала история о матери, дождавшейся сыновей с войны.

На праздничных концертах в честь 9 мая многие годы неизменно звучала песня "День Победы" в исполнении Кобзона.

Настоящим символом фильма "Семнадцать мгновений весны", вышедшего в 1974 году, стала песня "Мгновения" в исполнении Кобзона.

В фильме также звучит "Песня о далекой родине" в исполнении Кобзона.

Кобзон стал одним из исполнителей песни "И вновь продолжается бой", написанной Пахмутовой и Николаем Добронравовым в 1974 году в честь Октябрьской революции.

Люди, знавшие Кобзона, часто говорили о его жизнелюбии. Этот настрой певца как нельзя лучше передает песня, которая стала одной из его "визитных карточек" - "Я люблю тебя, жизнь".

В репертуаре Кобзона были песни на злобу дня, как, например, антивоенная композиция "Пока не поздно" 1983 года.

Несколько лет назад в интернете появилась запись песни о сталинских репрессиях "Это было, было, было..." в исполнении Кобзона, которая ранее не была известна. Позднее сам певец рассказывал, что ему удалось исполнить эту песню лишь один раз, в 1991 году, после чего Кобзона попросили больше с ней не выступать.

Кобзон активно занимался миротворческой деятельностью. В 1980-х он многократно летал в Афганистан, где выступал перед советскими военными. Во время чеченской войны он несколько раз ездил в Чечню, где в 1994 году он встречался с Шамилем Басаевым.

В октябре 2002 года Кобзон стал одним из тех, с кем согласились вступить в переговоры захватчики театрального центра на Дубровке. Тогда вместе с Ириной Хакамадой ему удалось вывести из здания нескольких заложников.

В 1990-х годах Кобзон начал активно участвовать в политической жизни страны. В 1993 году он баллотировался в Госдуму первого созыва, но потерпел поражение. Однако в дальнейшем он избирался депутатом Госдумы II-VII созывов. В нижней палате парламенте он, в частности, занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре.