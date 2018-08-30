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Эпоха Кобзона

Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколений

Эпоха Кобзона
Иосиф Кобзон
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В четверг, 30 августа стало известно о смерти народного артиста СССР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона в возрасте 80 лет.

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На протяжении многих лет певец боролся с онкологией. Опухоль у него была обнаружена в 2004 году, и в дальнейшем он перенес несколько операций. В июле 2018 года стало известно, что Кобзона госпитализировали, в начале августа он был выписан из больницы.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. Выступать со сцены он начал еще в годы учебы в Днепропетровском горном техникуме, а в годы армейской службы был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Его учителем в конце 1950-х стал руководитель хора Днепропетровского дворца студентов Леонид Терещенко.

Одной из первых песен, с которыми начал выступать Кобзон, стала "Куба - любовь моя", написанная Александрой Пахмутовой к приезду Фиделя Кастро.

Настоящую известность молодому певцу принесла лирическая песня "А у нас во дворе", которая появилась в эфире в 1962 году.

В творчестве Кобзона, родившегося незадолго до начала Великой Отечественной войны, особое место занимали патриотические песни о судьбах ее участников. Одной самых известных в его репертуаре стала песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова, которая первоначально была записана в исполнении Марка Бернеса.

В песне "Баллада о красках" из уст Кобзона прозвучала история о матери, дождавшейся сыновей с войны.

На праздничных концертах в честь 9 мая многие годы неизменно звучала песня "День Победы" в исполнении Кобзона.

Настоящим символом фильма "Семнадцать мгновений весны", вышедшего в 1974 году, стала песня "Мгновения" в исполнении Кобзона.

В фильме также звучит "Песня о далекой родине" в исполнении Кобзона.

Кобзон стал одним из исполнителей песни "И вновь продолжается бой", написанной Пахмутовой и Николаем Добронравовым в 1974 году в честь Октябрьской революции.

Люди, знавшие Кобзона, часто говорили о его жизнелюбии. Этот настрой певца как нельзя лучше передает песня, которая стала одной из его "визитных карточек" - "Я люблю тебя, жизнь".

В репертуаре Кобзона были песни на злобу дня, как, например, антивоенная композиция "Пока не поздно" 1983 года.

Несколько лет назад в интернете появилась запись песни о сталинских репрессиях "Это было, было, было..." в исполнении Кобзона, которая ранее не была известна. Позднее сам певец рассказывал, что ему удалось исполнить эту песню лишь один раз, в 1991 году, после чего Кобзона попросили больше с ней не выступать.

Кобзон активно занимался миротворческой деятельностью. В 1980-х он многократно летал в Афганистан, где выступал перед советскими военными. Во время чеченской войны он несколько раз ездил в Чечню, где в 1994 году он встречался с Шамилем Басаевым.

В октябре 2002 года Кобзон стал одним из тех, с кем согласились вступить в переговоры захватчики театрального центра на Дубровке. Тогда вместе с Ириной Хакамадой ему удалось вывести из здания нескольких заложников.

В 1990-х годах Кобзон начал активно участвовать в политической жизни страны. В 1993 году он баллотировался в Госдуму первого созыва, но потерпел поражение. Однако в дальнейшем он избирался депутатом Госдумы II-VII созывов. В нижней палате парламенте он, в частности, занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре.

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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