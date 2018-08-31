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Культура

Во время показа на Венецианском кинофестивале из-за непогоды отключилось электричество

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьера фильма "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли на Венецианском кинофестивале оказалась под угрозой срыва из-за технических неполадок с электричеством, передает корреспондент "Интерфакса".

Премьера ленты прошла в пятницу вечером на острове Лидо в рамках 75-го кинофестиваля.

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Незадолго до этого на Венецию обрушилась непогода - сильный дождь и гроза. Технические неисправности начались уже днем: на пресс-конференции братьев Коэнов по случаю показа фильма "Баллада Бастера Скраггса" у съемочной группы наблюдались перебои в работе микрофонов, что затруднило общение со СМИ.

Здание, в котором проходил показ "Звезда родилась", пострадало от непогоды, из-за чего прекратилась работа проектора. Съемочной группе и гостям премьеры пришлось ждать около 15 минут, прежде чем неполадка была устранена, и фильм начался транслироваться с начала. Гости премьеры аплодисментами встретили повторное начало показа.

Фильм "Звезда родилась" стал режиссерским дебютом Брэдли Купера, он же исполнил главную мужскую роль. Главную женскую роль исполнила Леди Гага.

Картина рассказывает о трагической истории любви. Герой - известный музыкант Джексон Мейн, который знакомится со стремящейся к славе певицей Элли (Гага) и влюбляется в нее. Джек становится ее проводником в мир музыкальной индустрии.

В российский прокат фильм выйдет 4 октября.

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Теги: Венецианский кинофестиваль

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