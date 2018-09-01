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Культура

Критики на Венецианском кинофестивале без восторга восприняли картину Майка Ли "Петерлоо"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Кинокритики неоднозначно восприняли политическую драму британского классика Майка Ли про столкновения между властями и гражданскими на митинге за предоставление всеобщего избирательного права.

Речь идет о картине "Петерлоо", представленой в основном конкурсе 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильм показали представителям прессы в пятницу вечером.

После просмотра картины, которая длится 154 минуты, финальные титры одна часть кинокритиков встретила сдержанными аплодисментами, а другая - "буканьем".

Исторический эпос "Петерлоо" приурочен к 200-летию Манчестерской бойни, или "бойни при Петерлоо". История рассказывает о событиях, произошедших в Англии в августе 1819 года, когда требования всеобщего избирательного права вылились в столкновения между британскими властями и демонстрантами.

В главных ролях - Рори Киннер, Максин Пик, Пирс Куигли и другие.

Мировая премьера картины пройдет на фестивале в субботу вечером.

Признание Ли принесли фильмы "Высокие надежды" (1988) и "Обнаженные" (1993). В 1996 году семейная драма режиссера "Тайны и ложь" выиграла "Золотую пальмовую ветвь". Восемь лет спустя Ли уехал с Венецианского фестиваля с "Золотым львом" за картину "Вера Дрейк", которая также была отмечена несколькими номинациями на "Оскар". В 2008 году его картина "Беззаботная" получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

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Теги: Венецианский кинофестиваль

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