Суд рассмотрит по существу дело о разводе Степаненко и Петросяна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Как ожидается, судебное заседание начнется в 14:00 по московскому времени.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака с Петросяном. Также она просит взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления. В рамках рассмотрения дела, суд наложил арест на имущество, которое делят супруги. "Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - пояснил "Интерфаксу" адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Жорин отметил, что его клиент надеется на мирное разрешение дела. "Мы делаем все возможное, чтобы подписать мировое соглашение", - сказал он ранее. При этом Жорин уточнил, что, если сторонам не удастся договориться, то судебная тяжба по разделу имущества может затянуться на годы.