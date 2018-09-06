Главные новости
В миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ России"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации
Культура

Суд рассмотрит по существу дело о разводе Степаненко и Петросяна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению по существу дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Как ожидается, судебное заседание начнется в 14:00 по московскому времени.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о расторжении брака с Петросяном. Также она просит взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества, стоимость которого составляет около 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь юморист подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по словам адвоката артиста Жорина, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе", забыв упомянуть о нем в мотивировочной части своего заявления. В рамках рассмотрения дела, суд наложил арест на имущество, которое делят супруги. "Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - пояснил "Интерфаксу" адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".

Жорин отметил, что его клиент надеется на мирное разрешение дела. "Мы делаем все возможное, чтобы подписать мировое соглашение", - сказал он ранее. При этом Жорин уточнил, что, если сторонам не удастся договориться, то судебная тяжба по разделу имущества может затянуться на годы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Евгений Петросян, Елена Степаненко

Новости по теме

Культура
Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"Минкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"
Задержка с выдачей прокатного удостоверения возникла из-за закона, запрещающего демонстрировать свастику, что вызывает вопросы даже к картине о преступлениях нацистовПодробнее
 Стивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасилованииСтивену Сигалу и Кевину Спейси не стали предъявлять обвинения в изнасиловании
Актеров подозревали в сексуальных преступлениях, якобы совершенных в начале 1990-х, по другим предполагаемым фактам изнасилований расследования продолжаютсяПодробнее
 Земфира выпустила первую за пять лет песнюЗемфира выпустила первую за пять лет песню
Певица положила стихи Иосифа Бродского на музыку, привлекла к записи музыканта Mujuice, а к созданию обложки - Ренату Литвинову и Гошу РубчинскогоПодробнее
 Иосифа Кобзона похоронили рядом с матерьюИосифа Кобзона похоронили рядом с матерью
После гимна у могилы артиста оркестр исполнил "Песню о далекой родине" из фильма "Семнадцать мгновений весны"Подробнее
"Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля"Рома" Куарона вышел в лидеры в рейтингах критиков и зрителей Венецианского кинофестиваля
Зрители на первое место также ставят фильм братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Рейтинг возглавил отечественный фильм "Гоголь. Страшная месть"Подробнее
 Эпоха КобзонаЭпоха Кобзона
Ушел из жизни артист, на песнях которого выросло несколько поколенийПодробнее
 Скончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф Кобзон
Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля12 фото
03 сентября
Гости Венецианского кинофестиваля
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэй оказалась не заинтересована в разговоре с ПутинымВ миреВ Нью-Йорке госпитализировали 10 пассажиров, заболевших в самолете из ДубаяВ России"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсацииВ РоссииСКР отверг обвинения насчет подмены черных ящиков самолета КачиньскогоВ миреТереза Мэй заявила, что подозреваемые по "делу Скрипалей" работают в ГРУКультураМинкультуры дополнительно проверит фильм "Похищенные сокровища Европы"

Путин посетит маневры "Восток-2018" после Восточного экономического форума

Два Ту-160 успешно провели учения в Средиземном море

Премьер Испании призвал лидера Каталонии вести диалог с противниками независимости

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле Японии

Минюст США проверит соцсети на нарушение свободы слова и конкуренции

Натовский AWACS провел разведку у рубежей России на Балтике

Глава НОВАТЭК рассказал о планах увеличить ресурсную базу в ЯНАО

Российские военные сбили два беспилотника террористов рядом с авиабазой Хмеймим

В здании НИИ "Субмикрон" в Зеленограде потушили пожар

Минфин высказался против послаблений по выплате дивидендов для инфраструктурных монополий

Трамп вновь предостерег от кровопролития в сирийском Идлибе

Минфин пообещал "не давить" на первичный рынок долга во избежание колебаний доходности госбумаг

В Грузии руководитель нацпарка Боржоми погиб при тушении лесного пожара

"Роснефть" вышла из проекта "Печора СПГ" из-за бесперспективности

Вышедший на свободу экс-владелец "Хромой лошади" в колонии 10 раз отсидел в ШИЗО и один раз в карцере

Из-за этого ему предстоит провести год под административным надзором Подробнее

Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив

Парагвай перенесет посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-АвивВ мае дипмиссию торжественно открыли в Иерусалиме, но новые власти южноамериканской страны намерены "способствовать миру на Ближнем Востоке" Подробнее

В результате взрывов в Кабуле погибли корреспондент и оператор канала Tolo News

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');