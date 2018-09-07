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Культура

Приз ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале получил венгерский фильм "Закат"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Закат" венгерского режиссера Ласло Немеша, представленный на 75-м Венецианском кинофестивале в основном конкурсе, получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), передаёт корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Действие картины происходит накануне Первой мировой войны. Главная героиня, Ириш Лейтер, приезжает в Будапешт и пытается устроиться в шляпный магазин, который ранее принадлежал ее родителям. После отказа Ириш начинает расследование своего прошлого.

Помимо этой картины жюри отметило ленту "Still Recording" Саида аль Баттала из секции "Горизонты".

В жюри этого года вошли представители прессы Великобритании, Италии, Испании, Германии, Словении.

Победителей основного конкурса Венецианского кинофестиваля назовут 8 сентября.

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Теги: Венецианский кинофестиваль
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Приз ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале получил венгерский фильм "Закат"

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