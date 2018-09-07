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"Процесс" Сергея Лозницы показали на Венецианском кинофестивале в полупустом зале

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Показ фильма Сергея Лозницы о политическом процессе 1930-х годов прошел на Венецианском кинофестивале при полупустом зале, картина была сдержанно встречена представителями СМИ.

Картина представлена вне конкурса.

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Как передает корреспондент "Интерфакса", первые зрители начали покидать зал спустя десять минут после начала двухчасового фильма и продолжали уходить на протяжении всего показа. К финальным титрам в зале на почти 600 мест осталось порядка 50 человек.

Действие картины происходит в 1930 году и показывает судебный процесс над высокопоставленными экономистами и инженерами, которых обвиняют в заговоре с целью свержения советского правительства, организованном при поддержке Запада. "Все улики сфабрикованы, а обвиняемые вынуждены признаться в преступлениях, которых не совершали. (...) Уникальные архивные кадры реконструируют один из первых показательных процессов, (...) который разворачивается как театрализованное представление. Драма реальна, но история подделана", - говорится в синопсисе картины.

Лозница рассказал, что изначально хотел собрать в своей картине разные судебные процессы, чтобы показать, "как была создана машина советского террора". Однако в ходе работы с архивными материалами режиссер обнаружил уникальные кадры - процесс, снятый полностью, от начала и до конца, со звуком, - и решил сосредоточиться на нем одном.

"Моим намерением было восстановить суд шаг за шагом. Мы восстановили и наложили звук, записанный в 1930 году. Единственный комментарий, который я позволил себе сделать, находится в конце фильма", - сказал Лозница.

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Теги: Сергей Лозница, Венецианский кинофестиваль

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