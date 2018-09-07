"Процесс" Сергея Лозницы показали на Венецианском кинофестивале в полупустом зале

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Показ фильма Сергея Лозницы о политическом процессе 1930-х годов прошел на Венецианском кинофестивале при полупустом зале, картина была сдержанно встречена представителями СМИ.

Картина представлена вне конкурса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", первые зрители начали покидать зал спустя десять минут после начала двухчасового фильма и продолжали уходить на протяжении всего показа. К финальным титрам в зале на почти 600 мест осталось порядка 50 человек.

Действие картины происходит в 1930 году и показывает судебный процесс над высокопоставленными экономистами и инженерами, которых обвиняют в заговоре с целью свержения советского правительства, организованном при поддержке Запада. "Все улики сфабрикованы, а обвиняемые вынуждены признаться в преступлениях, которых не совершали. (...) Уникальные архивные кадры реконструируют один из первых показательных процессов, (...) который разворачивается как театрализованное представление. Драма реальна, но история подделана", - говорится в синопсисе картины.

Лозница рассказал, что изначально хотел собрать в своей картине разные судебные процессы, чтобы показать, "как была создана машина советского террора". Однако в ходе работы с архивными материалами режиссер обнаружил уникальные кадры - процесс, снятый полностью, от начала и до конца, со звуком, - и решил сосредоточиться на нем одном.

"Моим намерением было восстановить суд шаг за шагом. Мы восстановили и наложили звук, записанный в 1930 году. Единственный комментарий, который я позволил себе сделать, находится в конце фильма", - сказал Лозница.