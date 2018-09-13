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Денис Мацуев сыграл с Эмиром Кустурицей на концерте в Иркутске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Концерт группы сербского режиссера Эмира Кустурицы The No Smoking Orchestra, состоявшийся в среду вечером на набережной реки Ангары в центре Иркутска, завершил фестиваль классической музыки "Звезды на Байкале".

Выступление началось в 21:00 по местному времени и длилось полтора часа. Не смотря на плохую погоду - мелкий дождь со снегом - на набережной собралось около 3 тыс. человек, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс", присутствовавший на концерте.

Группа Кустурицы исполняла музыку из известных фильмов режиссера и песни из последнего альбома. В середине выступления режиссер вместе с музыкантами спустился со сцены и, не переставая играть, прошел по заполненной людьми площади.

В завершении концерта к Кустурице на сцене присоединился пианист Денис Мацуев - идейный вдохновитель фестиваля "Звезды на Байкале", который сыграл партию в композиции "Марица".

"Вот так необычно мы в этом году закрываем фестиваль", - сказал Мацуев, прощаясь со зрителями.

Участниками "Звезд на Байкале" в 2018 году были два известных российских оркестра - национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова и симфонический оркестр республики Татарстан под руководством Александра Сладковского. Кроме того, в основной программе фестиваля участвовали 10 дипломантов и пять лауреатов II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в мае 2018 года в Москве.

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Теги: Денис Мацуев, Эмиир Кустурица, Иркутск

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