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Культура

Франция в пятницу попрощается с Шарлем Азнавуром

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Во Франции в честь известного французского шансонье Шарля Азнавура проведут на этой неделе официальную национальную церемонию прощания, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.

Мероприятие состоится утром в пятницу, 5 октября, в Доме Инвалидов в Париже.

КультураПесни Шарля АзнавураПесни Шарля АзнавураЧитать подробнее

Между тем, ранее во вторник телеканал BFM TV сообщал, что родственники певца выступили против проведения подобного мероприятия.

Известный французский шансонье Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности. Ожидается, что его похоронят в коммуне Монфор-л'Амори недалеко от Парижа.

Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры Азнавур записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

Скончался Шарль Азнавур

11 фотографий
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.На Аллее славы в Голливуде. 2017 год.90-летие певца в Берлине. 2014 год.С создателями мультфильма &quot;Вверх&quot; в Канне. 2009 год.С австрийским певцом Удо Юргенсом во время антракта в Берлинской филармонии. 2001 год.Шарль Азнавур в Москве. 1998 год.
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.
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Теги: Франция, Шарль Азнавур

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