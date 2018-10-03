Франция в пятницу попрощается с Шарлем Азнавуром

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Во Франции в честь известного французского шансонье Шарля Азнавура проведут на этой неделе официальную национальную церемонию прощания, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на Елисейский дворец.

Мероприятие состоится утром в пятницу, 5 октября, в Доме Инвалидов в Париже.

Между тем, ранее во вторник телеканал BFM TV сообщал, что родственники певца выступили против проведения подобного мероприятия.

Известный французский шансонье Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник от сердечной и дыхательной недостаточности. Ожидается, что его похоронят в коммуне Монфор-л'Амори недалеко от Парижа.

Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры Азнавур записал более 1 300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.