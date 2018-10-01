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Шарля Азнавура похоронят во французской коммуне Монфор-л'Амори

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Легендарный французский шансонье Шарль Азнавур, вероятно, будет похоронен в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа, сообщают местные СМИ.

Эта коммуна располагается в департаменте Ивлин.

Французские СМИ отмечают, что именно в этом месте Азнавур хотел, чтобы его похоронили. В коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей. В сообщениях не уточняется, когда состоятся похороны.

"Моя земля - это французская земля. В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп", - рассказывал Азнавур в 2009 году в интервью изданию Corse-Matin.

Между тем, по информации радиостанции Europe1, Елисейский дворец в настоящий момент рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Азнавурe. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Азнавур.

Соболезнования в связи с кончиной легендарного певца выразили ведущие политические деятели. В частности, глубочайшее сожаление выразила мэр Парижа Анна Идальго. По ее словам, Азнавур был "настоящей иконой для французской музыки". Кроме того, мэр французской столицы предложила выбрать место в Париже и присвоить ему имя Азнавура. Идальго свою инициативу обосновала тем, что творчество певца "вдохновляло и будет вдохновлять еще многие-многие поколения".

Французские СМИ отмечают, что у Азнавура были запланированы в ближайшее время выступления по всей стране. Ожидалось, что 8 ноября он выступит на сцене пригорода Парижа - Булонь-Бийанкур. Затем у него было намечено небольшое турне, в ходе которого он должен был посетить французские города Тур, Дижон, Руан и Страсбург.

Французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.

Скончался Шарль Азнавур

11 фотографий
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.На Аллее славы в Голливуде. 2017 год.90-летие певца в Берлине. 2014 год.С создателями мультфильма &quot;Вверх&quot; в Канне. 2009 год.С австрийским певцом Удо Юргенсом во время антракта в Берлинской филармонии. 2001 год.Шарль Азнавур в Москве. 1998 год.
Шарль Азнавур выступает в штаб-квартире ООН в Женеве. 13 марта 2018 год.
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Теги: Франция, Шарль Азнавур

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