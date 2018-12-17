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Культура Дело "Седьмой студии"

Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова "Человеком года"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала режиссера Кирилла Серебренникова человеком 2018 года за его верность профессии в условиях домашнего ареста по делу "Седьмой студии".

"Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2018 года. Человеком года члены АТК назвали художественного руководителя московского Гоголь-центра Серебренникова с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста", - говорится в сообщении на сайте организации в понедельник.

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АТК отмечает, что, несмотря на домашний арест, под которым Серебренников находится с августа 2017 года в рамках "дела Седьмой студии", режиссеру "удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы".

Так, в мае 2018 года на Каннском фестивале был показан его фильм "Лето", получивший приз за саундтрек. В конце октября этого года Серебренников был дважды номинирован на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии" ("Гоголь-центр") и "Нуреев" (Большой театр). В начале ноября в оперном театре Цюриха с большим успехом прошла премьера оперы Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а 25 декабря в "Гоголь-центре" состоится премьера его нового спектакля "Барокко", напомнили в АТК.

В шорт-лист в данной номинации, кроме Серебренникова, вошли режиссеры Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно) - за выдающийся вклад в дело созидания правозащитного театра, отстаивание прав и свобод личности, Михаил Бычков - за проявленное упорство в строительстве Платоновского фестиваля, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин - за последовательное отстаивание интересов российского театра и Мария Ревякина - за успешное развитие фестиваля "Золотая маска".

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Теги: Кирилл Серебренников

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