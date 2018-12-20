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На этой неделе в российский кинопрокат вышли всего четыре фильма

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Фото: ТНТ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат вышли четыре фильма, в том числе российская комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и драма "Воспитательница". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 1527 упоминаниями занял фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" режиссера Ильи Куликова. Согласно сюжету, в канун Нового года отделение полиции "Барвиха Северное" оказывается под угрозой закрытия. Герой ленты следователь с Рублевки Гриша Измайлов (Александр Петров) вынужден пойти на крайние меры, чтобы спасти родной отдел. Он вместе с оперативниками решает ограбить банк, но все идет не по плану.

На второй строчке с 77 упоминаниями драма "Воспитательница" режиссера Сары Коланджело. Героиня фильма сорокалетняя Лиза (Мэгги Джилленхол) живет с мужем и двумя детьми и работает воспитательницей в детском саду. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Лиза пытается спасти мальчика от материального мира и примитивности его родителей.

Третье место с 60 упоминаниями заняла лента "Человек, место, время и снова человек" режиссера Ким Ки Дука. Согласно сюжету, группа туристов отправилась в путешествие на старом военном корабле, на борту которого начинается зверство. Пассажирами судна становятся сенатор с сыном, супружеская пара, таинственный старик, секс-работники и банда преступников.

Документальный фильм "Клод Моне: Магия воды и света" упоминался в СМИ менее 50 раз.

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Теги: кино

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