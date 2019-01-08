Культура

Фильм "Веном" получит продолжение

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Компания Sony Pictures начала работу над продолжением фильма "Веном", который собрал в мировом прокате более $855 миллионов, сообщил The Hollywood Reporter.

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По информации журнала, над сценарием уже начали работу. Ведущим сценаристом стала Келли Марсел, которая работала над первой частью.

Главную роль в "Веноме" исполнил Том Харди. Также в сцене после титров появился Вуди Харельсон, сыгравший маньяка Клетуса Касади, носителя для одного из инопланетных паразитов. Подругу героя Харди вновь сыграет Мишель Уильямс.

Первый "Веном" получил много негативных отзывов от критиков, однако принес большую прибыль в прокате.

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Теги: кино, Веном

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