Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

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Кадр из фильма "Веном"
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат вышли десять фильмов, в том числе боевик "Веном" и мелодрама "Звезда родилась". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

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Первое место с 1152 упоминаниями за сентябрь-октябрь года занял фильм по комиксам Marvel "Веном" режиссера Рубена Фляйшера. Согласно сюжету телерепортер Эдди Брок (Том Харди) успешно обличает коррупцию и борется за справедливость до тех пор, пока в него не вселяется существо-симбиот, которое наделяет героя суперспособностями.

На второй строчке с 1016 упоминаниями картина "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера. Карьера главного героя фильма кантри-музыканта Джексона Мейна (Брэдли Купер) уведет, и он ищет спасения на дне бутылки. Однажды герой знакомится с певицей Элли (Леди Гага), которой помогает добиться признания и популярности. Но чем успешнее становится Элли, тем сложнее Джексону мириться со своим положением.

Третью строчку с 948 упоминаниями занял российский драматический фильм "На районе" режиссера Ольги Зуевой. Согласно сюжету друзья из Владивостока, Киса (Данила Козловский) и Вова (Илья Маланин) нелегально зарабатывают деньги. Жизнь друзей проходит в погоне кратковременными удовольствиями. Однажды Вова решает начать новую жизнь, но Киса противостоит намерениям друга.

Четвертое место с 658 упоминаниями заняла очередная российская драма "Кислота" - дебют ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина. Фильм повествует о жизни двадцатилетних парней Александра (Филипп Авдеев) и Петра (Александр Кузнецов), которые находятся в поисках себя и мучаются от чувства одиночества. Молодые люди зависимы от родителей, потому что им ничего не приходилось добиваться в жизни самостоятельно. Однажды в их жизни происходит событие, которое заставляет многое переосмыслить.

На пятой строчке мультфильм "Пришельцы в доме" (188 упоминаний) режиссеров Кристофа Лауэнштайна, Вольфганга Лауэнштайна и Шона МакКормака. Герой мультфильма 12-летний Луис становится свидетелем аварийной посадки трех инопланетян рядом со своим домом. Пришельцы обладают удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Они быстро находят общий язык с мальчиком, который однажды решает помочь инопланетянам починить летающую тарелку и улететь вместе с ними.

На шестом месте криминальная комедия "Чёрный клановец" (187 упоминаний) режиссера Спайка Ли. В центре сюжета фильма история о афроамериканском полицейском Роне Сталлворте (Джон Дэвид Вашингтон), который в расистские 70-е записывается в отделение ку-клукс-клана, чтобы предотвратить убийства черных активистов. Менее 50 раз в СМИ упоминалась французская комедия "Любовник моей жизни" (44 упоминания) о любовной интриге, которая завязалась на ужине, на который издатель Даниэль пригласил своего друга Патрика. 40 упоминаний собрал фильм "Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю" о жителях городка Южного Йоркшира, жизнь которых меняется после того, как с неба сваливается странная женщина, которая не помнит своего имени. 16 раз упоминался триллер "Школа", героиня которого пытается помочь своему сыну впавшему в кому. На последней строчке фильм "Globe: Зимняя сказка" о ревнивом короле Леонте, который сажает свою жену в темницу, подозревая ее в измене, а друга Поликсена приказывает убить, но юная Утрата вместе со своим возлюбленным решает восстановить справедливость.

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Теги: кино, Веном

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