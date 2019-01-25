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Культура

Премия "Золотой Орел" назовет лучшие фильмы прошлого года

Больше всего номинаций у фильмов "Движение вверх", "Лед", "История одного назначения"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Национальная Академия кинематографических искусств и наук назовет лучшие фильмы прошлого года, среди которых 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражек.

Триумфаторами церемонии, которая пройдет в пятницу на "Мосфильме", могут стать "Движение вверх" (у картины 10 номинаций), "Лед" (девять номинаций), "История одного назначения" (семь номинаций).

В частности, за звание лучшего фильма будут бороться "Война Анны" Алексея Федорченко, "Движение вверх" Антона Мегердичева, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Лед" Олега Трофима, "Спитак" Александра Котта.

Лучшим режиссером может стать Алексей Федорченко, Антон Мегердичев или Авдотья Смирнова, актрисой - Марта Козлова ("Война Анны"), Аглая Тарасова ("Лед") или Алена Чехова ("Прощаться не будем"), а актером - Александр Петров ("Гоголь. Вий" или "Лед") или Владимир Машков ("Движение вверх").

Экспертный совет также выберет лучший сценарий среди картин "Движение вверх", "История одного назначения" и "Лед".

Среди претендентов на премию в номинации "Лучший анимационный проект" - "Гофманиада" Станислава Соколова, "Матрос Петр Кошка" Валентина Телегина или "Пять минут до моря" Натальи Мирзоян.

За роль в телепроекте номинируются на "Золотого Орла" Лидия Вележева ("Березка"), Анна Михалкова ("Обычная женщина") и Анна Чиповская ("Хождение по мукам").

А номинантами в категории лучших артистов второго плана стали Светлана Ходченкова, Ирина Горбачева, Мария Аронова, Кирилл Зайцев, Олег Меньшиков, Андрей Смоляков.

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате может стать "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона или "Форма Воды" Гильермо дель Торо.

Национальная кинонаграда России "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Победителям вручают фигурку "Золотой орел", выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки - из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.

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