Уголовное дело возбуждено в связи с хищением картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По факту похищения картины с выставки одного из музеев столицы возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время полицейскими осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, установлены приметы похитителей.

"Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего, установление личности, розыск и задержание подозреваемых", - добавила Ирина Волк.

Ранее И.Волк сообщила "Интерфаксу", что в воскресенье в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены одного из залов.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.