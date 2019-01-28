Культура

Задержан предполагаемый похититель картины Куинджи в Третьяковке

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Подозреваемый прятал полотно в Подмосковье

Задержан предполагаемый похититель картины Куинджи в Третьяковке
Сотрудники полиции у здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Задержан подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи, украденное полотно найдено.

"Сотрудниками МВД и ФСБ РФ по "горячим следам" задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

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В рамках расследования был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. "Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый "рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде, - уточнила представитель МВД.

Устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, заключила Ирина Волк.

В воскресенье Волк сообщила "Интерфаксу", что сотрудники охраны Третьяковской галереи обратились в полицию с сообщением о краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" со стены музейного зала.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Россия, Третьяковская галерея

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