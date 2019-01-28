МВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в Третьяковке

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - МВД РФ опубликовало запись с камер видеонаблюдения, установленных в зале Третьяковской галереи, на которых запечатлено, как неизвестный мужчина снимает со стены картину и медленно уходит из помещения.

На кадрах видно, что похищение картины произошло на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Мужчина, который, предположительно, похитил картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", одет в темные джинсы и джемпер. Большинство зрителей не обращают на него никакого внимания, некоторые спокойно провожают взглядом.

Утром в понедельник сообщалось, что подозреваемый в краже картины "Ай-Петри. Крым" из Инженерного корпуса Третьяковской галереи задержан, украденное полотно найдено. В пресс-службе галереи сообщили "Интерфаксу", что у найденной картины нет видимых повреждений.

Картина была украдена в воскресенье вечером из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. После исчезновения картины Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею был закрыт.

Галерея уже возобновила работу.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.