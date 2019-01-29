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Культура

Мединский обсудил безопасность Третьяковки с Колокольцевым

Есть обновление от 16:38

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский провел встречу с главой МВД Владимиром Колокольцевым и директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.

"В Третьяковской галерее встретился с главой МВД Владимиром Колокольцевым и директором галереи Зельфирой Трегуловой. Поблагодарил МВД за оперативное раскрытие кражи картины. Осмотрели выставку Куинджи, обсудили безопасность в Третьяковке и музеях в целом", - написал Мединский в твиттере.

Вечером 27 января работники охраны Третьяковской галереи сообщили в полицию о хищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов в Инженерном корпусе галереи.

28 января стало известно, что подозреваемый в хищении картины 31-летний Денис Чуприков был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

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Теги: Третьяковская галерея, Третьяковка, Владимир Мединский, Владимир Колокольцев

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