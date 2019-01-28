Культура

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется

Есть обновление от 15:13

Об этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картина

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная из Третьяковской галереи
Фото: МВД России/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи вечером будет доставлена в Третьяковскую галерею, откуда она была украдена, но на проходящую там выставку художника уже не вернется, сообщила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Надеемся, к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галерее", - сказала Трегулова в понедельник.

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Она добавила, что есть договоренность с Русским музеем, откуда это полотно привезли на выставку, что "эта картина выставлена опять не будет". Трегулова добавила, что Русский музей пришлет своих специалистов в Третьяковскую галерею.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый сообщил, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания он находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД.

В пресс-службе Третьяковки "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Происшествия с картинами

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты художника "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) провел внутреннюю проверку и обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи

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