Следователи вернут картину Куинджи музеям в среду

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украденную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" правоохранительные органы передадут директорам Третьяковки и Русского музея в среду.

"Завтра будет передача от правоохранителей, от следственного управления, на которой будут присутствовать директора Третьяковской галереи и Русского музея", - сказал "Интерфаксу" директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов во вторник.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, 27 января вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Специалисты не нашли повреждений на полотне.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что картина не будет возвращена на выставку.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.