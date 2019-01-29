Следствие установило не всех участников похищения картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следствие устанавливает соучастников Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"В настоящее время установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь во вторник в Таганском суде Москве, где рассматривается вопрос об аресте Чуприкова.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (пункт "а" части 2 статьи 164 УК РФ).

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, 27 января вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Чуприков, 1986 года рождения, был задержан по горячим следам. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что картина не будет возвращена на выставку.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.