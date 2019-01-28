Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея после кражи с выставки картины Архипа Куинджи может ввести досмотр на выходе из музея, сообщила гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова.

"С учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру придется ввести", - сказала Трегулова, отвечая на вопрос, возможно ли введение досмотра посетителей на выходе из музея.

Вместе с тем она отметила, что люди часто "выражают недовольство тем, что вызывает неудобство", в том числе досмотром на входе.

Трегулова добавила, что Третьяковская галерея в ближайшие три месяца будет оснащена рентгеновским оборудованием, которое не позволит проникать людям с опасными предметами.

"Мы провели конкурс на установку во всех зданиях специальных рентгенов, как в аэропортах, для того, чтобы избежать проникновения людей с опасными предметами. Более того, это серьезное ограничение, если говорить об антитеррористической стратегии", - сказала она.

По словам Трегуловой, тревогу в связи с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" поднял смотритель музея. "Правда, это произошло уже через несколько минут после того, как человек, схвативший картину, выбежал из музея", - сказала она.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что 31-летний подозреваемый задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.