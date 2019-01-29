В Минкультуры РФ заявили о подлинности найденной картины Куинджи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минкультуры не сомневается в подлинности похищенной из Третьяковской галереи и возвращенной картины Архипа Куинджи.

"Министерство культуры, по данным наших экспертов, не сомневается в подлинности найденной картины Куинджи, не сомневается, что никакой подмены не было", - сказал "Интерфаксу" директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Собеседник агентства отметил, что на каждой картине есть "инвентарный номер, описание, невозможно подменить картину в течении нескольких часов - менее 12 часов прошло".

Между тем в пресс-службе Русского музея, откуда в Москву была привезена картина, сообщили, что сотрудники проверят подлинность похищенной картины. "Сотрудники уже в Москве. Они осмотрят картину", - рассказала "Интерфаксу" в пресс-службе во вторник.

По ее словам, таким образом, будет подтверждена или опровергнута подлинность картины. "Затем будет запущен процесс транспортировки. Однако, когда именно картина вернется в Русский музей, у нас пока нет информации", - отметил собеседник.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД .

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.